Стало известно о регулярной продаже российских овощей на польских рынках

На польские рынки регулярно привозят дешевые овощи из России. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает Berliner Zeitung.

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Как стало известно изданию, на оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур, которые привозят дешевые огурцы и помидоры из России. При этом отмечается, что торговля российскими продуктами не идет вразрез с введенными западными странами санкциями.

Уточняется, что привозимые огурцы стоят 55 злотых (чуть больше 11 евро) за пять килограммов. Это намного меньше стоимости продуктов европейского производства. Кроме того, овощи из России прошли сертификацию для продажи в странах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Россия в 2022 году увеличила поставки продовольствия за рубеж на 12 процентов в денежном выражении. Всего на экспорт было направлено более 70 миллионов тонн продукции.