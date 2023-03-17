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29 минут назад

Президент Молдавии Санду заявила, что к 2030 году страна станет членом ЕС

Газета.Ru

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. Об этом она заявила , выступая перед сленами парламента, передает канал TV8.

«Сейчас наш реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка государств ЕС, молдаване выбрали европейский путь», - отметила она.

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Санду подчеркнула, что Молдавия в течение трех десятилетий «пыталась идти несколькими путями: все они потерпели неудачу».

«В то время как государства, ставшие членами ЕС, сейчас обеспечивают благосостояние и безопасность своих граждан, Молдова едва выходит из плена», - добавила она.

Президент призвала все политические силы в стране признать, что другого пути развития Молдавии, кроме пути европейской интеграции, не существует.

20 февраля спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться в конце 202 года.

23 июня 2022 года на саммите ЕС было принято решение предоставить Молдавии статус кандидата в ЕС. Президент республики Майя Санду назвала это событие историческим днем для Молдавии.

Бывший президент Молдавии, глава Компартии Владимир Воронин обвинил молдавские власти в том, что они имитируют процесс европейской интеграции, чтобы получать гранты и кредиты.

В мире,Видео,Майя Санду,Игорь Гросу,Владимир Воронин,ЕС,
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