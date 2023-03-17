Полный тезка Эрдогана примет участие в выборах в парламент

24-летний житель Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который является полным тезкой президента страны намерен баллотироваться в парламент. Мужчина уже подал документы для участия в выборах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию TGRT.

На предстоящих парламентских выборах, проходящих в один день с президентскими (14 мая), Эрдоган будет баллотироваться от провинции Невшехир. Местное население высказалось в его поддержку, и, если ему удастся быть избранным, он планирует стать представлять интересы молодого поколения.

Молодой человек рассказал, что получил имя в честь турецкого президента. Когда тот, будучи мэром Стамбула, прочитал стихотворение местного поэта в 1997 году и был посажен в тюрьму. Власти увидели в стихах угрозу основам государства и дали политику 4 года. Отец мальчика в знак солидарности назвал сына в честь Эрдогана.