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40 минут назад

Полный тезка Эрдогана примет участие в выборах

Елена Прошина

24-летний житель Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который является полным тезкой президента страны намерен баллотироваться в парламент. Мужчина уже подал документы для участия в выборах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию TGRT.

Полный тезка Эрдогана примет участие в выборах в парламент
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На предстоящих парламентских выборах, проходящих в один день с президентскими (14 мая), Эрдоган будет баллотироваться от провинции Невшехир. Местное население высказалось в его поддержку, и, если ему удастся быть избранным, он планирует стать представлять интересы молодого поколения.

Молодой человек рассказал, что получил имя в честь турецкого президента. Когда тот, будучи мэром Стамбула, прочитал стихотворение местного поэта в 1997 году и был посажен в тюрьму. Власти увидели в стихах угрозу основам государства и дали политику 4 года. Отец мальчика в знак солидарности назвал сына в честь Эрдогана.

Ранее кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае победы на выборах, намерен строить равноправные отношения с Россией, однако при этом будет оглядываться на НАТО.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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