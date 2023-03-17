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37 минут назад

Премьер-министр Ирландии Варадкар извинился за шутку о Клинтоне и Левински

Газета.Ru

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар извинился за шутку о сексуальном скандале, связанным с экс-президентом США Биллом Клинтоном и Моникой Левински. Как сообщает издание Politico, во время речи в Вашингтоне c новой группой стажеров Белого дома Варадкар пошутил, что когда он был стажером округа Колумбия в конце второго срока Клинтона, «у некоторых родителей были причины для беспокойства по поводу того, что будет со стажерами в Вашингтоне».

Премьер-министр Ирландии извинился за шутку о Клинтоне и Левински
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако позже он принес извинения и назвал это высказывание «необдуманным».

«Он сделал необдуманное, импровизированное замечание, о котором сожалеет. Он приносит извинения за любое оскорбление, причиненное всем заинтересованным сторонам», — сообщил пресс-секретарь премьера Ирландии.

Пикантности ситуации добавляет то, что Варадкар встречался со стажерами сразу после другого мероприятия в Джорджтаунском университете, где он сидел рядом с женой бывшего президента и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон затронула тему неверности своего супруга Билла Клинтона в трейлере к новому телешоу под названием «Бесстрашная».

В августе 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как американские СМИ называли его «президентом Левински». Так, дипломат отреагировала на информацию о переговорах украинского лидера с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2003 год. Скандал с Моникой Левински разгорелся в 1998 году, в отношении главы государства начинали процедуру импичмента, но обвинение отклонили, президента признали невиновным.

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