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56 минут назад

The Hill: встреча глав РФ и Китая стала вызовом Вашингтону и его союзникам

ТК «Звезда»иещё 1

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве является вызовом Вашингтону и его союзникам. Об этом пишет в американском The Hill обозреватель Эллен Митчелл.

The Hill: встреча глав РФ и Китая стала вызовом Вашингтону и его союзникам
Фото: Kremlin Pool, Global Look PressKremlin Pool, Global Look Press

«Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая означают вызов США и их союзникам», - цитирует Митчелл RT.

По словам автора публикации, это ответная мера на попытку США «оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций». Она считает, что итогом встречи станет публичное подтверждение партнерских отношений Москвы и Пекина в борьбе против вмешательства Запада во внутригосударственные дела стран.

Митчелл отметила, что лидеры западных стран были обеспокоены новостью о предстоящих переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Ранее политолог Александр Ломанов прокомментировал предстоящую встречу российского и китайского лидеров. Он заявил, что Пекин признал США главной страной, стремящейся сплотить Запад для торможения развития Китая. Поэтому, считает Ломанов, Россия и Китай намерены помогать друг другу и двигаться вперед.

В мире,Александр Ломанов,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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