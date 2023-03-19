The Hill: встреча глав РФ и Китая стала вызовом Вашингтону и его союзникам

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве является вызовом Вашингтону и его союзникам. Об этом пишет в американском The Hill обозреватель Эллен Митчелл.

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«Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая означают вызов США и их союзникам», - цитирует Митчелл RT.

По словам автора публикации, это ответная мера на попытку США «оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций». Она считает, что итогом встречи станет публичное подтверждение партнерских отношений Москвы и Пекина в борьбе против вмешательства Запада во внутригосударственные дела стран.

Митчелл отметила, что лидеры западных стран были обеспокоены новостью о предстоящих переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина.