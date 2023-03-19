Во Франции начался третий день протестов против пенсионной реформы

Кроме того, в связи с пенсионной реформой в стране проходят забастовки. В пятницу вечером был закрыт крупнейший нефтеперерабатывающий завод в стране, НПЗ на Сене, который принадлежит TotalEnergies. Забастовка продлится несколько дней, она не должна вызвать серьёзных перебоев с топливом на заправочных станциях по всей стране. Бастуют не только работники НПЗ, но и мусорщики. По данным мэрии Парижа, на тротуарах столицы лежит 10 тысяч тонн мусора — его не убирают из-за протестов.