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2 минуты назад

Во Франции начался третий день протестов против пенсионной реформы

Говорит Москваиещё 1

Площадь Согласия в Париже оцеплена полицейскими, на ней установили водомёты. Онлайн-трансляцию ведёт газета Le Monde.

Во Франции начался третий день протестов против пенсионной реформы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За последние два дня митинги также прошли в Марселе, Лилле, Амьене, Каннах, Сент-Этьене, Роанне, Безансоне, Дижоне, Гренобле, Гапе, Анси, Лодеве. Некоторые акции протестов насчитывали несколько тысяч участников.

Кроме того, в связи с пенсионной реформой в стране проходят забастовки. В пятницу вечером был закрыт крупнейший нефтеперерабатывающий завод в стране, НПЗ на Сене, который принадлежит TotalEnergies. Забастовка продлится несколько дней, она не должна вызвать серьёзных перебоев с топливом на заправочных станциях по всей стране. Бастуют не только работники НПЗ, но и мусорщики. По данным мэрии Парижа, на тротуарах столицы лежит 10 тысяч тонн мусора — его не убирают из-за протестов.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн использовала статью № 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без рассмотрения в парламенте. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, его рассмотрят в понедельник.

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