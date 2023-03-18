Папа Римский заявил, что не перестанет ходатайствовать о мире на Украине

Папа Римский Франциск встретился 18 марта с европейскими беженцами, в том числе с Украины. Об этом сообщила служба печати Святого престола, передает Vatican News.
Епископ заявил прибывшим в Ватикан украинцам и представителям других стран, что не отказывается от поисков мира, надежды на мир и молитвы о нем.
Римский понтифик неоднократно призывал к миру и молитве о мире на Украине.
10 марта папа Римский Франциск высказал мнение, что в конфликте на Украине замешаны «имперские интересы» разных государств, а не только России. Понтифик заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, назвав российского лидера «культурным человеком».
В Прощеное воскресенье (по католическому календарю — прим. ред.) римский епископ призвал россиян и украинцев простить друг друга, а также властей их стран попросил сесть за стол переговоров.