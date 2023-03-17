В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
30 минут назад

Долгожитель из Йемена умер после операции по удалению «рога»

Lenta.ru

Долгожитель из Йемена умер после неудачной операции. Как сообщает The Sun, мужчина скончался после попытки избавить его от рогообразных наростов на лбу.

Долгожитель из Йемена умер после операции по удалению «рога»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Али Антер стал известен из-за необычного дефекта — у него на лбу с обеих сторон росли образования, напоминающие рога. По словам его семьи, образования появились, когда Али исполнилось сто лет, и постоянно увеличивались. Одно из них стало сворачиваться в спираль и почти достигло его подбородка.

Этот «рог» начал мешать старцу, и его попытались ампутировать. Однако операцию проводил не квалифицированный хирург, а местный целитель, который использовал для удаления нароста раскаленные инструменты.

Семья старца заявила, что мужчине было больше 130 лет, и его смерть была вызвана возрастом, а также хрупким физическим и душевным здоровьем. Родные тем не менее признают, что неудачная операция спровоцировала ухудшение его самочувствия.

По информации BBC News, долгожитель действительно страдал от редкой кожной аномалии, но умер не сейчас, а много лет назад. Причиной его смерти называют неудачную ампутацию образований на голове, но официальных подтверждений этому факту нет.

Наросты на голове мужчины могли быть роговыми кератомами — кожными новообразованиями из кератина. Кератомы перерождаются из доброкачественных или злокачественных бляшек, часто встречающихся у пожилых пациентов или пациентов со светлой кожей.

Ранее сообщалось о женщине из Малайзии, у которой сильно распухла нога. Из-за редкого заболевания конечность стала весить 80 килограммов.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий