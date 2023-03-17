Rzeczpospolita: россиян нет среди задержанных за шпионаж в Польше

Российских граждан нет среди девяти задержанных в Польше подозреваемых в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что спецслужбы Польши задержали по подозрению в шпионаже девять граждан Украины и Белоруссии.

«Люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Возможно, поэтому были завербованы представители других национальностей», — говорится в статье.

Ранее глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявлял, что агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало девять иностранцев, которых обвиняют в шпионаже в пользу России.