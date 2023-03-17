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22 минуты назад

В Швеции назвали причину «нелепых версий» западных СМИ о «Северных потоках»

Мария Иванова

Ведущий шведского интернет-канала Swebbtv Магнус Стенлунд заявил, что западные СМИ начали распространять «нелепые версии» о взрывах на «Северных потоках», чтобы «запутать общественность». К бредовым версиям он отнес информацию об украинских диверсантах на яхте.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали расследования.

Дания отказалась допустить РФ к расследованию взрывов "Северных потоков"

В феврале 2023-го о собственном расследовании рассказал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Он утверждает, что операция по подрыву «Северных потоков» готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы.

В США и Норвегии обвинения Херша отвергли, в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

Позже The New York Times рассказала со ссылкой на разведку США, что в Вашингтоне считают причастной к взрывам «проукраинскую группу».

Источники немецкого издания Der Spiegel утверждают, что взрывные устройства для диверсии были перевезены на арендованной яхте. По предварительным данным, в диверсии участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолазов), а также женщина-врач, связанные с Украиной.

По мнению Стенлунда, Сеймур Херш, «легендарный журналист-расследователь», опубликовал заслуживающую доверия статью о взрывах. Сначала СМИ ответили на этот материал молчанием, но теперь начали публиковать «разные глупые теории, что это якобы «проукраинская группа» из шести человек на яхте устроила теракта».

«Сеймур Херш провел очень основательный анализ, заслуживающий доверия не в последнюю очередь благодаря его обширной сети контактов в Вашингтоне и его непревзойденному послужному списку. <…> Западные СМИ молчали. Вместо этого они говорили о китайских воздушных шарах. И вот теперь появляется новая теория, что это шестеро человек и лодка», - отметил Стенлунд.

По его мнению, правящие элиты с помощью СМИ пытаются запутать общественность.

«Шесть человек в чертовой лодке не могут сбросить тонну тротила на глубину 70 метров в море! Это не работает, даже The Guardian говорит, что это не работает», - заключил Стенлунд.

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