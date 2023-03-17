В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
30 минут назад

МИД КНР оценил значимость визита Си Цзиньпина в Москву

Никита Бородкин

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию придаст развитию отношений двух стран новый импульс и еще больше укрепит взаимное доверие и понимание. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

МИД КНР оценил значимость визита Си Цзиньпина в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Китайский лидер и президент России Владимир Путин проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам. Переговоры глав двух государств пройдут на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

В МИД КНР также подчеркнули, что Пекин будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров между Москвой и Киевом.

Напомним, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. В Кремле сообщали, что главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства двух стран. Кроме того, запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.

В мире,Ван Вэньбинь,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий