МИД КНР оценил значимость визита Си Цзиньпина в Москву

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию придаст развитию отношений двух стран новый импульс и еще больше укрепит взаимное доверие и понимание. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Китайский лидер и президент России Владимир Путин проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам. Переговоры глав двух государств пройдут на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.
В МИД КНР также подчеркнули, что Пекин будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров между Москвой и Киевом.
Напомним, что Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. В Кремле сообщали, что главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства двух стран. Кроме того, запланировано подписание ряда важных двусторонних документов.