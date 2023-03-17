МИД КНР оценил значимость визита Си Цзиньпина в Москву

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию придаст развитию отношений двух стран новый импульс и еще больше укрепит взаимное доверие и понимание. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

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Китайский лидер и президент России Владимир Путин проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам. Переговоры глав двух государств пройдут на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

В МИД КНР также подчеркнули, что Пекин будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров между Москвой и Киевом.