Протестующие в Тель-Авиве устроили факельное шествие

Они прошли от Оркестровой площади до здания посольства США .

В акции приняли участие тысячи человек, полиция перекрыла проезжую часть. 21 митингующий был арестован.

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует передать контроль над выбором судей Верховного суда парламентскому большинству. Также предлагается отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Это вызывает массовые протесты, которые продолжаются с января.