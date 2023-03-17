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47 минут назад

Протестующие в Тель-Авиве устроили факельное шествие против судебной реформы

Говорит Москва

Они прошли от Оркестровой площади до здания посольства США.

Протестующие в Тель-Авиве устроили факельное шествие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В акции приняли участие тысячи человек, полиция перекрыла проезжую часть. 21 митингующий был арестован.

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует передать контроль над выбором судей Верховного суда парламентскому большинству. Также предлагается отказаться от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства. Это вызывает массовые протесты, которые продолжаются с января.

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