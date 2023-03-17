Самый длинный подвесной мост в мире построят в Италии

В Италии появится самый длинный подвесной мост в мире. Его построят между островом Сицилией и материковой частью страны, сообщает Bloomberg.

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Проект моста был задуман древними римлянами и неоднократно обсуждался современным правительством Италии. Согласно планам, протяженность конструкции составит 3,2 километра. В четверг 16 марта власти Италии одобрили указ, позволяющий возобновить разработку проекта. Строительство однопролетного моста должно начаться в 2024 году.

В прошлом реализации задумки мешали финансовые и геологические проблемы. Десять лет назад занимавший на тот момент пост премьер-министра Марио Монти закрыл его из-за высоких затрат и инженерных осложнений. Предыдущие варианты проекта предполагали, что мост появится между Вилья-Сан-Джованни в южном регионе Калабрии и чуть севернее сицилийского города Мессина.

Министр инфраструктуры Маттео Салвини заявил, что мост поможет сократить объем выбросов углекислого газа. Кроме того, постройка сделает путешествия через пролив станут быстрее и дешевле, а также привлечет туристов.