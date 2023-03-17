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Французские города оказалась в огне из-за пенсионной реформы

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Участники акций протеста против увеличения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет поджигают машины и мусор на улицах крупных городов, пишет Telegram-канал Mash.

На кадрах, опубликованных каналом, видно горящие автомобили и десятки людей, которые идут по улицам города. Полиция разгоняет толпы из брандспойтов, но протестующие не успокаиваются, отмечает Mash.

Ким Чен Ын назвал условие применение Северной Кореей ядерного оружия

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна ответить на ядерный удар применением собственного ядерного оружия. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

Такое заявление северокорейский лидер сделал после пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». «Ким Чен Ын очередной раз напомнил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство - открытым противоборством», - отмечает радиостанция.

Вучич подтвердил отказ Сербии от введения антироссийских санкций

Сербия может ввести санкции и изменить свою политику в отношении России только в безвыходной ситуации. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, комментируя требование сербского министра экономики Рады Басты присоединиться к санкционному давлению, пишет ТАСС.

«Мы заняли позицию отказа от санкций. (…) Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц - не знаю, через пять месяцев - не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста», - заверил Вучич.

В США предупредили о последствиях дружбы Путина и Си Цзиньпина

Дружеские отношения китайского и российского лидеров Си Цзиньпина и Владимира Путина могут способствовать как урегулированию, так и эскалации конфликта вокруг Украины. К такому мнению пришел обозреватель Time Чарли Кэмпбелл.

При этом опрошенные им эксперты отметили, что Пекин смог бы сыграть «роль честного посредника» для мирного разрешения украинского кризиса, особенного на фоне заключения исторического перемирия между Саудовской Аравией и Ираном. Однако у Си Цзиньпина есть особая связь с Россией и с Владимиром Путиным, поэтому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «будет трудно принять то, что может предложить председатель КНР».

Во Франции заявили о подготовке США «контрнаступления» на Украине

Вашингтон разрабатывает план контрнаступления на Украине этой весной, который может быть реализован при поддержке НАТО. Об этом заявил РИА Новости лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.