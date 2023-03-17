Сотрудникам Еврокомиссии могут разрешить брать на работу животных

Европейская комиссия (ЕК) намерена разрешить своим сотрудникам брать на работу своих домашних питомцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

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Как отмечается в записке еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана, Европейская комиссия изучает возможность разрешения содержания домашних животных на работе. Предполагается даже провести эксперименты, чтобы выяснить, должны ли сотрудники иметь возможность брать своих питомцев на работу.

Идею предложила группа депутатов еще в ноябре прошлого года. По их мнению, присутствие любимых питомцев положительно скажется на психологическом состоянии работников. Также евродепутаты просят предоставить специальное помещение, оборудованное урнами и пакетами для отходов.