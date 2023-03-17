Украина планирует наладить производство собственного ядерного топлива

Украинская госкомпания «Энергоатом» анонсировала запуск производства компонентов ядерного топлива на одном из своих предприятий уже в 2023 году.

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Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В «Энергоатоме» заявили, что речь идет о производстве топлива для собственных атомных энергоблоков по технологии американской компании Westinghouse. Сейчас «Энергоатом» завершает процесс получения соответствующих лицензий.

Глава госкомпании Петр Котин заявил, что курс на самостоятельное производство ядерного топлива «Энергоатом» взял еще два года назад.

Котин и министр энергетики Украины Герман Галущенко посетили предприятие, на котором планируется начать производство. По словам Галущенко, на Украине рассчитывают «вытеснить Россию с рынка ядерного топлива».

«Украина - одна из первых стран, диверсифицировавших поставки ядерного топлива, и это дало возможность отказаться от его закупки у России. Наша общая с американскими партнерами задача - как можно быстрее выработать соответствующие типы топлива для того, чтобы вытеснить Россию с рынка ядерного топлива», - заявил министр.

Котин добавил, что «Энергоатом» планирует выйти на полный цикл производства ядерного топлива на Украине через три года.

По его мнению, в будущем Украина сможет стать альтернативным поставщиком ядерного топлива для других стран, которые используют энергоблоки советского образца, - это Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария.