В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
21 минуту назад

Украина захотела наладить производство собственного ядерного топлива

Мария Иванова

Украинская госкомпания «Энергоатом» анонсировала запуск производства компонентов ядерного топлива на одном из своих предприятий уже в 2023 году.

Украина планирует наладить производство собственного ядерного топлива
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В «Энергоатоме» заявили, что речь идет о производстве топлива для собственных атомных энергоблоков по технологии американской компании Westinghouse. Сейчас «Энергоатом» завершает процесс получения соответствующих лицензий.

Глава госкомпании Петр Котин заявил, что курс на самостоятельное производство ядерного топлива «Энергоатом» взял еще два года назад.

Котин и министр энергетики Украины Герман Галущенко посетили предприятие, на котором планируется начать производство. По словам Галущенко, на Украине рассчитывают «вытеснить Россию с рынка ядерного топлива».

«Украина - одна из первых стран, диверсифицировавших поставки ядерного топлива, и это дало возможность отказаться от его закупки у России. Наша общая с американскими партнерами задача - как можно быстрее выработать соответствующие типы топлива для того, чтобы вытеснить Россию с рынка ядерного топлива», - заявил министр.

Котин добавил, что «Энергоатом» планирует выйти на полный цикл производства ядерного топлива на Украине через три года.

По его мнению, в будущем Украина сможет стать альтернативным поставщиком ядерного топлива для других стран, которые используют энергоблоки советского образца, - это Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения боевых действий Украина планирует замещать для ЕС российские энергоресурсы. Он заявил, что Киев «будет гарантировать энергетическую безопасность Европы».

В мире,Герман Галущенко,Владимир Зеленский,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий