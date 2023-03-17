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5 часов назад

Politico: на Западе растут сомнения по решению властей Украины удерживать Артемовск

Газета.Ruиещё 4

На Западе растут сомнения относительно решения властей Украины удерживать Артемовск (Бахмут — украинское название). Об этом пишет Politico. "Растут сомнения по поводу целесообразности удержания разрушенного прифронтового города Бахмут", - говорится в статье. Несмотря на это, пишет издание, украинский президент Владимир Зеленский продолжает настаивать на том, что его высшее командование едино во мнении, и необходимо продолжать "истощающую оборону" Артемовска. Автор публикации добавил, что в последние недели, когда Вооруженные силы Украины, столкнувшиеся с нехваткой боеприпасов и потерями живой силы, были практически окружены, на Украине и Западе стали чаще говорить о том, что настало время отступить к другой линии обороны. При этом издание отмечает, что такая перегруппировка "не будет восприниматься многими как "массовая военная неудача". По данным Politico, критика относительно "битвы" в Артемовске, которая длится почти 9 месяцев, растет как в украинских рядах, так и среди западных союзников. "Сначала беспокойство было приглушенным и выражалось за кулисами, но теперь выплескивается наружу", - пишет автор статьи. Ранее журналист NBC Митхил Аггарвал заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск может обернуться тяжелыми последствиями для Киева.

На Западе усомнились в решении Киева удерживать Артемовск
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В мире,Владимир Зеленский,
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