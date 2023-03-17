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25 минут назад

В Ливии нашли пропавшие бочки с ураном

Никита Бородкин

В Ливии нашли пропавшие 2,3 тонны урана, о которых ранее заявляли инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на генерала Халеда аль-Махджуба.

По его словам, контейнеры с ураном обнаружили в 5 километрах от места их хранения, неподалеку от границы с Чадом. На месте находились все десять пропавших бочек.

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«Ситуация находится под контролем. МАГАТЭ проинформировано», — добавил генерал.

Напомним, что 16 марта МАГАТЭ заявило, что инспекторы обнаружили пропажу десяти бочек с примерно 2,5 т природного уранового концентрата на ливийском объекте, который не находился под контролем правительства. Концентрат получают при переработке урановой руды — в нем может содержаться до 70-90% вещества в виде смеси оксидов. Агентство собиралось провести расследование пропажи радиоактивных материалов.

В мире,Видео,МАГАТЭ,
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