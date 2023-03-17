В Ливии нашли пропавшие бочки с ураном

В Ливии нашли пропавшие 2,3 тонны урана, о которых ранее заявляли инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на генерала Халеда аль-Махджуба.

По его словам, контейнеры с ураном обнаружили в 5 километрах от места их хранения, неподалеку от границы с Чадом. На месте находились все десять пропавших бочек.

«Ситуация находится под контролем. МАГАТЭ проинформировано», — добавил генерал.