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44 минуты назад

В Японии удивились поведению россиян в условиях санкций

Елена Прошина

Западные санкции в отношении Москвы мало повлияли на обычную жизнь россиян, сообщил Wedge Infinity профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори.

В Японии удивились поведению россиян в условиях санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это произошло из-за умения граждан РФ находить выход из трудных ситуаций. Он сослался на выступление работающей в России журналистки Асуки Токуямы в Японской ассоциации по торговле с РФ и СНГ. Она также обратила внимание на то, что россияне «гениально умеют находить выход» из различных обстоятельств. Хаттори указал, что Токуяма лучше других знает и понимает жизнь российского общества.

При этом профессор признал, что ограничительные меры со страны Запада затруднили для российских граждан получение услуг, которыми они пользовались раньше, однако они по-прежнему остаются «гениями обходных путей» и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. Хаттори отметил, санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России, так как власти тщательно следят за тем, чтобы жизнь людей от санкций не пострадала.

Эксперт напомнил, что недавно появились жалобы на то, что в Японии сильно дорожают яйца, поэтому граждан шокирует, что в условиях конфликта вокруг Украины цены на яйца в России подешевели. При этом многие в Японии считают, что «Россия, находящаяся под международными санкциями, должна страдать от дефицита и высоких цен».

Хаттори также подчеркнул, что кажущийся высоким уровень продовольственной самообеспеченности России на самом деле построен на шатком фундаменте.

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