В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
6 минут назад

Шотландский националист попал в неловкую ситуацию из-за украинок

Елена Прошина

Кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии Хамза Юсуф попал в неловкую ситуацию на встрече с беженками из Украины, сообщает The Daily Mail.

Шотландский националист попал в неловкую ситуацию из-за украинок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он допустил оплошность во время встречи с вынужденными переселенцами в Эдинбурге. В рамках предвыборной кампании кандидат заявил: «Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?». Он также задался вопросом, почему ни один мужчина не сбежал с женщинами из зоны боевых действий. На этом фоне Юсуф подвергся жесткой критике со стороны представителей шотландской оппозиции.

Позднее политик сообщил, что задал свой вопрос из-за того, что несколько украинских мужчин на тот момент находились поблизости. Он отметил, что вряд ли кто-то из присутствовавших женщин был расстроен или оскорблен его поведением.

Издание напоминает, что на Украине гражданам мужского пола призывного возраста власти практически запретили покидать страну из-за боевых действий с Россией. Это означает, что большинство украинских беженцев, прибывающих в страны Европы, составляют женщины, дети или старики.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий