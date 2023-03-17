Шотландский националист попал в неловкую ситуацию из-за украинок

Кандидат на пост лидера правящей национальной партии Шотландии Хамза Юсуф попал в неловкую ситуацию на встрече с беженками из Украины, сообщает The Daily Mail.

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Он допустил оплошность во время встречи с вынужденными переселенцами в Эдинбурге. В рамках предвыборной кампании кандидат заявил: «Итак, у меня есть один вопрос: где все мужчины?». Он также задался вопросом, почему ни один мужчина не сбежал с женщинами из зоны боевых действий. На этом фоне Юсуф подвергся жесткой критике со стороны представителей шотландской оппозиции.

Позднее политик сообщил, что задал свой вопрос из-за того, что несколько украинских мужчин на тот момент находились поблизости. Он отметил, что вряд ли кто-то из присутствовавших женщин был расстроен или оскорблен его поведением.