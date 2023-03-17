Конгрессвуман назвала единственно правильную войну для США

Война с наркокартелями могла бы стать единственной, в которой должны участвовать американские власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, речь идет о мексиканских наркокартелях. Конгрессвуман считает, что они уже ведут войну с американцами, каждый день убивая граждан. Грин отметила, что пока от властей Соединенных Штатов можно услышать только про «войну на Украине».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американским властям следует отправлять своих сыновей и дочерей для защиты Киева.