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24 минуты назад

Конгрессвуман назвала единственно правильную войну для США

Елена Прошина

Война с наркокартелями могла бы стать единственной, в которой должны участвовать американские власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвуман назвала единственно правильную войну для США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, речь идет о мексиканских наркокартелях. Конгрессвуман считает, что они уже ведут войну с американцами, каждый день убивая граждан. Грин отметила, что пока от властей Соединенных Штатов можно услышать только про «войну на Украине».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американским властям следует отправлять своих сыновей и дочерей для защиты Киева.

На это отреагировала конгрессвумен Грин. По ее словам, в Америке пока нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины. Конгрессвумен напомнила, что Украина даже не является членом Североатлантического альянса, поэтому она не представляет, зачем американцам нужно защищать Зеленского.

В мире,Владимир Зеленский,Республиканская партия США,НАТО,
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