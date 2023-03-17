В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
7 минут назад

Протесты во Франции: Улицы крупных городов оказались в огне

Елена Прошина

Во Франции продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал Mash.

Протесты во Франции: Улицы крупных городов оказались в огне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время пылают улицы крупных городов. После решения властей принять закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования парламента тысячи граждан вышли на улицы и стали сжигать всё на своём пути.

В огне оказались машины, мусорные контейнеры, строительные леса... Сотрудники правоохранительных органов разгоняют людей из брандспойтов, при этом протестующие не останавливаются. Некоторые жители Франции вспомнили в соцсетях песню великой французской революции «Ah! Ça ira».

На митинге в Париже против пенсионной реформы произошли задержания

В столице Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 73 человека. В настоящее время представители властей преследуют несколько сотен участников демонстрации, которые передвигаются по фешенебельным улицам, где, в частности, находится резиденция президента.

Митингующие переворачивают многочисленные мусорные баки. Происходящее пугает туристов, которые разбегаются в панике.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий