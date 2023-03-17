Протесты во Франции: Улицы крупных городов оказались в огне

Во Франции продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал Mash.
В настоящее время пылают улицы крупных городов. После решения властей принять закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования парламента тысячи граждан вышли на улицы и стали сжигать всё на своём пути.
В огне оказались машины, мусорные контейнеры, строительные леса... Сотрудники правоохранительных органов разгоняют людей из брандспойтов, при этом протестующие не останавливаются. Некоторые жители Франции вспомнили в соцсетях песню великой французской революции «Ah! Ça ira».
В столице Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 73 человека. В настоящее время представители властей преследуют несколько сотен участников демонстрации, которые передвигаются по фешенебельным улицам, где, в частности, находится резиденция президента.
Митингующие переворачивают многочисленные мусорные баки. Происходящее пугает туристов, которые разбегаются в панике.