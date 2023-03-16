Президента Чехии оштрафовали на рекордную сумму

Управление по надзору за хозяйственной деятельностью политических партий и движений Чехии оштрафовало президента страны Петра Павела на 60 тысяч крон, что примерно равняется 2 650 долларов. Об этом сообщает агентство CTK.

Причиной штрафа послужили нарушения при предоставлении отчётности о предвыборной кампании. Уточняется, что этот штраф стал крупнейшим в истории этого ведомства денежным штрафом, которое было наложено на физическое лицо.

Согласно информации управления, декларация о спонсорах избирательной кампании Павела не соответствовала нормам и содержала крупные ошибки. Отмечается, что президент уже выплатил всю сумму штрафа.