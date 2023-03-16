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13 минут назад

Белый дом назвал сроки оказания помощи Украине

Елена Прошина

У Вашингтона есть все необходимые финансовые ресурсы, чтобы оказывать помощь Украине до конца сентября, то есть до конца текущего финансового года США. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Белый дом назвал сроки оказания помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

«Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года на поддержку Украины», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, действующая администрация президента США Джо Байдена имеет в Конгрессе по поводу помощи Киеву поддержку со стороны и демократов, и республиканцев. На фоне этого Белый дом намерен продолжать «поднимать вопросы необходимости дополнительных ресурсов» с целью поддержки Украины и делать это, исходя из ситуации «на местах», отметила она.

Напомним, что текущий финансовый год в США завершится 30 сентября.

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