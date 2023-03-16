Шольц отказался прогнозировать сроки окончания украинского конфликта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Handelsblatt рассказал о готовности страны продолжать поддерживать Украину, оказывая ей политическую, гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. При этом он отказался прогнозировать сроки окончания украинского конфликта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Следует настраиваться на то, что война будет более долгой, пусть даже мы и хотели бы скорого конца», — заявил политик.

По его словам, в настоящее время никто не может прогнозировать, сколько еще продлятся военные действия на территории Украины.