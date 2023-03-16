В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
34 минуты назад

Вход в римский Пантеон станет платным

ТАСС

Вход в одну из основных достопримечательностей итальянской столицы - Пантеон - станет платным. Как сообщило в четверг итальянское министерство культуры, стоимость входного билета не будет превышать €5.

Вход в римский Пантеон станет платным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Билет будет введен, как только будут завершены технические шаги, необходимые для того, чтобы посетители могли его приобрести", - говорится в сообщении Минкультуры.

От оплаты освобождаются жители Рима, лица до 18 лет и преподаватели, сопровождающие школьные группы. Лица до 25 лет будут платить €5. Кроме того, вход будет бесплатным для верующих, которые приходят на богослужения и другие "религиозные мероприятия", сообщает ведомство. По словам министра культуры Дженнаро Санджулиано, вырученные средства будут направлены в том числе на поддержание памятника и работы по реконструкции.

Пантеон - античный храм, посвященный всем богам, был заложен еще в начале I века н. э. и построен на средства Марка Випсания Агриппы, зятя императора Августа. Свой нынешний вид круглой формы с уникальным куполом он приобрел во II веке н.э. при императоре Адриане. От первоначального храма остался только фасад из колонн.

С установлением христианства Пантеон был освящен как христианская базилика Святой Марии и мучеников в память о первых христианских мучениках, погибших за веру в период языческого императорского Рима. В Пантеоне находятся захоронения Рафаэля (1483-1520) и первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II (1820-1878). Считается, что находящаяся в церкви икона Богоматери по преданию была написана евангелистом Лукой.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий