Вход в римский Пантеон станет платным

Вход в одну из основных достопримечательностей итальянской столицы - Пантеон - станет платным. Как сообщило в четверг итальянское министерство культуры, стоимость входного билета не будет превышать €5.

"Билет будет введен, как только будут завершены технические шаги, необходимые для того, чтобы посетители могли его приобрести", - говорится в сообщении Минкультуры.

От оплаты освобождаются жители Рима, лица до 18 лет и преподаватели, сопровождающие школьные группы. Лица до 25 лет будут платить €5. Кроме того, вход будет бесплатным для верующих, которые приходят на богослужения и другие "религиозные мероприятия", сообщает ведомство. По словам министра культуры Дженнаро Санджулиано, вырученные средства будут направлены в том числе на поддержание памятника и работы по реконструкции.

Пантеон - античный храм, посвященный всем богам, был заложен еще в начале I века н. э. и построен на средства Марка Випсания Агриппы, зятя императора Августа. Свой нынешний вид круглой формы с уникальным куполом он приобрел во II веке н.э. при императоре Адриане. От первоначального храма остался только фасад из колонн.