Дуда назвал принятие Украины в ЕС целью Польши и Чехии

Принятие Украины в Евросоюз является общей политической целью для Польши и Чехии. Об этом заявил в четверг журналистам польский президент Анджей Дуда по итогам переговоров с находящимся с визитом в Варшаве чешским лидером Петром Павелом.

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"У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Ее вступление в сообщество - наша большая политическая цель", - сказа Дуда.

Украина обладает, как он подчеркнул, огромным потенциалом в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Один из наиболее перспективных векторов развития взаимодействия Польши и Чехии - совместная работа по восстановлению Украины, сказал Дуда.

Павел, в свою очередь, отметил, что военный конфликт на Украине сплотил страны Центральной Европы и усилил их роль в Евросоюзе.

"Этому способствовала также война на Украине. Мы со всей серьезностью поняли, где находятся истинные ценности и какова цена сотрудничества с друзьями и союзниками. Мы осознали, каким потенциалом обладает наша часть Европы", - сказал он.