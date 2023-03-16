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43 минуты назад

В Венгрии заявили, что Европарламент хочет эскалации конфликта на Украине

Елена Прошина

Европарламент хочет эскалации конфликта на Украине и критика в адрес главы МИД Венгрии Петера Сийярто призвана скрыть это. Такое заявление сделал госсекретарь по вопросам двухсторонних отношений в венгерском ведомстве Тамаш Менцер, передает ТАСС.

В Венгрии заявили, что Европарламент хочет эскалации конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что недовольство у депутатов Европарламента вызвала недавняя поездка Сийярто в Минск, во время которой он обсуждал ситуацию на Украине. По словам Менцера, данная реакция является вполне естественной поскольку у Венгрии и Брюсселя разные взгляды на конфликт.

«Это абсолютно верно, потому что Будапешт хочет мира, а евродепутаты и бюрократы в Брюсселе хотят войны. Мы хотим переговоров и немедленного прекращения огня, в то время как они хотят войны. Именно из-за своей "мирной" позиции евродепутаты и брюссельские бюрократы критикуют венгерское правительство и хотят втянуть нас в этот конфликт», — отметил он.

Менцер добавил, что Будапешт настаивает на решении ситуации на Украине с помощью мирных переговоров. И именно об этом Сийярто говорил в Минске.

По мнению Менцера, «каждому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что эту войну невозможно закончить без переговоров, диалога и открытых каналов связи». Кроме того он считает, что мирные переговоры должны быть единственным способом решения конфликта, когда одной из его сторон является ядерная держава.

В мире,Петер Сийярто,Европарламент,
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