Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Украине

В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака рассказали, что глава правительства провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили дальнейшее предоставление военной помощи Киеву со стороны Лондона, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр рассказал о состоявшихся у него в последние дни беседах с коллегами из Франции, США и Австралии», — сказано в сообщении канцелярии.

Также отмечается, что Сунак подчеркнул готовность Лондона продолжать совместную работу с союзниками для передачи Украине всего необходимого для обеспечения собственной безопасности. Британский премьер отметил необходимость Киева иметь возможности для изменения ситуации на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).