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49 минут назад

Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Украине

Lenta.ru

В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака рассказали, что глава правительства провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили дальнейшее предоставление военной помощи Киеву со стороны Лондона, сообщает ТАСС.

Сунак обсудил с Зеленским дальнейшее предоставление военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Премьер-министр рассказал о состоявшихся у него в последние дни беседах с коллегами из Франции, США и Австралии», — сказано в сообщении канцелярии.

Также отмечается, что Сунак подчеркнул готовность Лондона продолжать совместную работу с союзниками для передачи Украине всего необходимого для обеспечения собственной безопасности. Британский премьер отметил необходимость Киева иметь возможности для изменения ситуации на поле боя в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал решение Польши передать Украине истребители МиГ-29, призвав союзников Вашингтона не зацикливаться на идее поставок Киеву каких-либо конкретных видов оружия, а также военной техники.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,
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