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1 час назад

Во Франции протестующие сожгли чучело Макрона

Елена Прошина

Протестующие против повышения пенсионного возраста во Франции сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщают «Известия».

Помимо куклы президента, протестующие также подожгли чучело премьер-министра Франции Элизабет Борн, политического деятеля Оливье Верана, а также министра социальных дел Франции Оливье Дюссопа. Демонстрация состоялась на площади французского города Дижон.

Напомним, что ранее Элизабет Борн сообщила, что закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет был принят в обход парламента. Её заявление сопровождалось недовольными криками собравшихся депутатов. После речи Борн депутаты потребовали от премьер-министра отставки.

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