Во Франции протестующие сожгли чучело Макрона

Протестующие против повышения пенсионного возраста во Франции сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона . Об этом сообщают «Известия».

Помимо куклы президента, протестующие также подожгли чучело премьер-министра Франции Элизабет Борн , политического деятеля Оливье Верана, а также министра социальных дел Франции Оливье Дюссопа. Демонстрация состоялась на площади французского города Дижон.

Напомним, что ранее Элизабет Борн сообщила, что закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет был принят в обход парламента. Её заявление сопровождалось недовольными криками собравшихся депутатов. После речи Борн депутаты потребовали от премьер-министра отставки.