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58 минут назад

Вучич заявил, что мир вооружается так, будто приблизился судный день

ТАСС

Весь мир активно закупает вооружения, как будто приблизился судный день. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

Вучич заявил, что мир вооружается так, будто приблизился судный день
Фото: ТАССТАСС

"Все в мире вооружаются, бросают деньги как пьяный на свадьбе. <...> Все серьезно вооружаются, как будто завтра судный день", - заявил Вучич.

Вучич повторил позицию, согласно которой Белград продолжит продавать оружие и зарабатывать на оборонной промышленности.

"Мы продавали и продолжим продавать оружие в разрешенные страны. Появится ли оно на войне - конечно, появится, это всегда так. Но мы продолжим это".

Ранее президент Вучич объяснил продажу оружия необходимостью кормить народ.

"Мы должны жить, мы должны кормить людей, наша экономика должна развиваться", - заявил президент.

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила у Белграда официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов. Ранее она заявила о "глубокой озабоченности" Москвы данной информацией и отмечала, что РФ внимательно следит за развитием ситуации.

В ответ Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине. Президент отметил, что Сербия приняла дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов третьей стороне, прописав в каждом контракте, в том числе в рамках поставок в Турцию, запрет на их перепродажу без разрешения Белграда.

В мире,Александар Вучич,Мария Захарова,МИД России,
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