В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
20 минут назад

США поприветствовали возможные переговоры Си Цзиньпина с Зеленским

Lenta.ru

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби рассказал, что США приветствуют возможные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Пекину необходимо узнать позицию Киева по ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

США поприветствовали возможные переговоры Си Цзиньпина с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

«Мы на протяжении долгого времени побуждаем председателя Си провести переговоры с президентом Зеленским», — заявил он.

По словам Кирби, данный шаг стал бы очень позитивным, а также помог бы Китаю лучше понять позицию Украины.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что во время разговора с Зеленским Си Цзиньпин захочет понять, возможно ли установление мира в регионе посредством переговоров. Он также попытается закрепить за собой статус посредника между Россией и Украиной, добавил эксперт.

В мире,Джон Кирби,Владимир Зеленский,Сергей Марков,Цзиньпин Си,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий