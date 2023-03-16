Протестующие жгут ограждения и доски в Париже

В Париже протестующие из-за пенсионной реформы французы строили на площади Согласия баррикады из ограждений и досок, после чего стали поджигать их.

Об этом сообщает РИА Новости.

Собравшиеся скандировали: «Макрона — в отставку!», «Мы не сдадимся!», «Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!»

После этого участники протеста переместились к площади Согласия, рядом с которой расположен Елисейский дворец.

Протестующие запускали петарды и жгли файеры. Также в акции участвуют радикалы из движения black bloc. Полицейские и жандармы пока не вмешиваются в манифестацию.

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.

Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.

В итоге Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.