Протестующие жгут ограждения и доски в Париже

В Париже протестующие из-за пенсионной реформы французы строили на площади Согласия баррикады из ограждений и досок, после чего стали поджигать их.
Об этом сообщает РИА Новости.
Собравшиеся скандировали: «Макрона — в отставку!», «Мы не сдадимся!», «Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет!»
После этого участники протеста переместились к площади Согласия, рядом с которой расположен Елисейский дворец.
Протестующие запускали петарды и жгли файеры. Также в акции участвуют радикалы из движения black bloc. Полицейские и жандармы пока не вмешиваются в манифестацию.
16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе 49-й статьи французской конституции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.
Депутаты Национального собрания из-за этого потребовали отставки премьер-министра Элизабет Борн.
В итоге Борн объявила о принятии закона, согласно которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет.
Лидеры политических партий намерены поставить на голосование вопрос о доверии правительству страны.