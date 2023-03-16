В Грузию прибыл глава МИД Британии

"Сегодня в Грузию прибыл министр иностранных дел Великобритании, нашего стратегического партнера и союзника, который проведет встречи с министром иностранных дел Грузии [Ильей Дарчиашвили], а также с премьер-министром [Ираклием Гарибашвили]. В рамках визита будут обсуждаться вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества", - приводит пресс-служба слова заместителя главы МИД Грузии Теймураза Джанджалии, который встречал Клеверли в Тбилисском международном аэропорту.