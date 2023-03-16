Канцлер ФРГ Олаф Шольц не видит угрозы финансового кризиса в еврозоне, несмотря на напряженность на финансовых рынках. Об этом он заявил в интервью германской газете Handelsblatt , выдержки из которого опубликованы в четверг.

"Такой угрозы я не вижу. Финансовая система не настолько шаткая, как было перед финансовым кризисом [2008 года], - сказал он. - Вклады германских клиентов банков в безопасности".

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.