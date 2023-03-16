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38 минут назад

Белый дом заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине

ТАСС

Соединенные Штаты выступают против прекращения огня на Украине и отвергают предложения по урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. Об этом сообщил в четверг на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Белый дом выступил против прекращения огня на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы бы, разумеется, испытывали обеспокоенность по поводу каких бы то ни было предложений КНР, которые являлись бы односторонними и отражали бы только точку зрения России", - заявил представитель Белого дома.

"К примеру, вы, ребята, видели с помпой обнародованный [ранее Пекином] план из 12 пунктов, - продолжал Кирби. - В нем содержится призыв к прекращению огня". "И хотя это звучит достаточно резонно, звучит как хорошая идея, прекращение огня в настоящее время, по сути, ратифицирует завоевания России, оно бы фактически признало [территориальные] приобретения России", - утверждал сотрудник СНБ.

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"Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН", - сказал Кирби.

В мире,СВО,Джон Кирби,ООН,
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