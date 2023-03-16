Белый дом выступил против прекращения огня на Украине

Соединенные Штаты выступают против прекращения огня на Украине и отвергают предложения по урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. Об этом сообщил в четверг на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы бы, разумеется, испытывали обеспокоенность по поводу каких бы то ни было предложений КНР, которые являлись бы односторонними и отражали бы только точку зрения России", - заявил представитель Белого дома.

"К примеру, вы, ребята, видели с помпой обнародованный [ранее Пекином] план из 12 пунктов, - продолжал Кирби. - В нем содержится призыв к прекращению огня". "И хотя это звучит достаточно резонно, звучит как хорошая идея, прекращение огня в настоящее время, по сути, ратифицирует завоевания России, оно бы фактически признало [территориальные] приобретения России", - утверждал сотрудник СНБ.