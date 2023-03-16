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50 минут назад

Польша передаст Украине партию советских вагонов метро

Lenta.ru

Польша подарит Киеву партию вагонов из варшавского метро. Об этом сообщает Telegram-канал украинского «Пятого канала».

Польша передаст Украине партию советских вагонов метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Польша передаст властям украинской столицы партию вагонов, произведенных в Советском Союзе в 1970-1980-х годах. Их стоимость оценивается в 40 миллионов злотых (порядка девяти миллионов долларов).

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в ближайшие несколько дней Варшава передаст Киеву несколько истребителей МиГ-29. Он отметил, что самолеты будут переданы украинской стороне в полностью рабочем состоянии.

В мире,Анджей Дуда,
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