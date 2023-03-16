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5 минут назад

Комиссия ООН не обнаружила признаки геноцида на Украине

Елена Прошина

Председатель независимой международной комиссии по расследованию событий на Украине Эрик Мёсе заявил, что комиссия не нашла признаков геноцида украинцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комиссия ООН не обнаружила признаки геноцида на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, комиссия представила доклад по факту проведённой работы. В нём российская сторона обвиняется в множестве нарушений прав человека в ходе конфликта на Украине, а также в нарушениях международного гуманитарного права. В докладе подчёркивается, что многие нарушения представляют из себя военные преступления, однако следов геноцида комиссия не обнаружила.

Напомним, что Совет ООН по правам человека учредил международную комиссию по расследованию событий на Украине в марте прошлого года. Её цель – устанавливать и фиксировать факты нарушения прав человека или международного гуманитарного права во время конфликта на Украине.

Ранее ООН признало расстрел российских военнопленных военным преступлением.

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