Белый дом: США продолжат поддерживать Украину и укреплять НАТО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США намерены продолжать проводить миссии авиации в международном пространстве на фоне инцидента с падением американского беспилотника в Черное море, а также поддерживать Украину и укреплять НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы неоднократно ясно давали понять, что не ищем конфликта с Россией. Мы намерены продолжать поддерживать Украину, мы намерены укреплять наше присутствие и наши возможности по сдерживанию на восточном фланге НАТО», — сказал Кирби, уточнив, что американская авиация будет продолжать полеты в международном пространстве.