Белый дом: США продолжат поддерживать Украину и укреплять НАТО

«Мы неоднократно ясно давали понять, что не ищем конфликта с Россией. Мы намерены продолжать поддерживать Украину, мы намерены укреплять наше присутствие и наши возможности по сдерживанию на восточном фланге НАТО», — сказал Кирби, уточнив, что американская авиация будет продолжать полеты в международном пространстве.