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31 минуту назад

Дания отказалась допустить РФ к расследованию взрывов "Северных потоков"

Илья Родин

Дания не даст разрешения России принять участие в расследовании взрывов на «Северных потоках», рассказал глава МИД королевства Лекке Расмуссен. Об этом пишет Local Denmark.

Расмуссен подчеркнул, что Копенгаген не допустит российских специалистов к проведению расследования.

Российская сторона извещена, что датские эксперты проводят тщательное расследование, пояснил глава МИД.

По его данным, в Дании, Германии и Швеции соблюдается верховенство права, поэтому выводам экспертов этих государств можно доверять.

Расмуссен резюмировал, что результаты исследования будут опубликованы после его завершения.

Путин объяснил позицию Германии по «Северным потокам»

Ранее глава России Владимир Путин сообщил, что обратился в властям Дании с просьбой обследовать трубопровод на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Он заметил, что Копенгаген не дал определенного ответа.

В мире,Видео,Владимир Путин,
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