Дания не даст разрешения России принять участие в расследовании взрывов на «Северных потоках», рассказал глава МИД королевства Лекке Расмуссен. Об этом пишет Local Denmark.

Расмуссен подчеркнул, что Копенгаген не допустит российских специалистов к проведению расследования.

Российская сторона извещена, что датские эксперты проводят тщательное расследование, пояснил глава МИД.

По его данным, в Дании, Германии и Швеции соблюдается верховенство права, поэтому выводам экспертов этих государств можно доверять.

Расмуссен резюмировал, что результаты исследования будут опубликованы после его завершения.