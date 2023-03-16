Дания не даст разрешения России принять участие в расследовании взрывов на «Северных потоках», рассказал глава МИД королевства Лекке Расмуссен. Об этом пишет Local Denmark.
Расмуссен подчеркнул, что Копенгаген не допустит российских специалистов к проведению расследования.
Российская сторона извещена, что датские эксперты проводят тщательное расследование, пояснил глава МИД.
По его данным, в Дании, Германии и Швеции соблюдается верховенство права, поэтому выводам экспертов этих государств можно доверять.
Расмуссен резюмировал, что результаты исследования будут опубликованы после его завершения.
Ранее глава России Владимир Путин сообщил, что обратился в властям Дании с просьбой обследовать трубопровод на предмет обнаружения взрывчатых веществ. Он заметил, что Копенгаген не дал определенного ответа.