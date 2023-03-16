Зеленский рассказал Сунаку о ситуации в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого, в частности, рассказал о ситуации в зоне боевых действий и в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Проинформировал о ситуации на фронте, обороне Бахмута», — написал Зеленский.

Собеседники также обменялись мнениями о последних международных событиях. Зеленский отметил, что, «как и всегда», у Украины есть конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки, и поблагодарил Великобританию за «неизменную позицию».

Накануне Зеленский заявлял, что оборона Артемовска будет усилена.

В ноябре прошлого года Сунак посетил Киев. На встрече с Зеленским он пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью £50 млн, в который войдут 125 зенитных орудий и технологии для противодействия беспилотникам и усиления ПВО.