Дания отказала РФ в участии в расследовании подрывов "Севпотоков"

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что страна не даст разрешение России принять участие в расследовании подрывов «Северных потоков». Об этом сообщает The Local.

«В Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона, и нашим расследованиям можно доверять», — сказал Расмуссен.

По его словам, датская сторона заявляла России, что «тщательно» расследует инцидент и объявит результаты по окончании процесса.

Ранее сообщалось, что американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.