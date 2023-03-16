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1 час назад

Глава МИД Дании Расмуссен отказал РФ в участии в расследовании подрывов "Северных потоков"

Газета.Ruиещё 9

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что страна не даст разрешение России принять участие в расследовании подрывов «Северных потоков». Об этом сообщает The Local.

Дания отказала РФ в участии в расследовании подрывов "Севпотоков"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Дании, Швеции и Германии царит верховенство закона, и нашим расследованиям можно доверять», — сказал Расмуссен.

По его словам, датская сторона заявляла России, что «тщательно» расследует инцидент и объявит результаты по окончании процесса.

Путин объяснил позицию Германии по «Северным потокам»

Ранее сообщалось, что американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

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