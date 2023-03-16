На сессии по принятию закона о повышении пенсионного возраста французские депутаты потребовали отставки премьер-министра страны Элизабет Борн. Об этом сообщает «РИА Новости». l

По данным агентства, на заседании в нижней палате парламента Франции сегодня, 16 марта, должно было состояться голосование по проекту пенсионной реформы в стране. Но за несколько минут до начала президент страны Эммануэль Макрон и министры, проведя встречу, приняли решение провести закон без голосования с использованием статьи 49.3 конституции государства.

На фоне этого, когда на трибуну поднялась Борн, депутаты стали сначала издавать звуки неодобрения, а затем хором распевать «Марсельезу», перебивая премьер-министра. Однако она продолжала попытки высказаться. В итоге депутаты стали и вовсе скандировать «в отставку!». Заседание были вынуждены прервать.