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22 минуты назад

Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра

Елена Прошина

На сессии по принятию закона о повышении пенсионного возраста французские депутаты потребовали отставки премьер-министра страны Элизабет Борн. Об этом сообщает «РИА Новости». l

Французские депутаты потребовали отставки премьер-министра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, на заседании в нижней палате парламента Франции сегодня, 16 марта, должно было состояться голосование по проекту пенсионной реформы в стране. Но за несколько минут до начала президент страны Эммануэль Макрон и министры, проведя встречу, приняли решение провести закон без голосования с использованием статьи 49.3 конституции государства.

На фоне этого, когда на трибуну поднялась Борн, депутаты стали сначала издавать звуки неодобрения, а затем хором распевать «Марсельезу», перебивая премьер-министра. Однако она продолжала попытки высказаться. В итоге депутаты стали и вовсе скандировать «в отставку!». Заседание были вынуждены прервать.

Лидер правой партии Нацобъединения Марин Ле Пен назвала действия Борн пощечиной демократии и пообещала поддержать вотум недоверия премьер-министру после принудительного принятия пенсионной реформы.

В мире,Элизабет Борн,Эммануэль Макрон,
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