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30 минут назад

Власти Франции повысили пенсионный возраст в обход парламента

Елена Прошина

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что в стране был принят закон о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Об этом пишет РИА «Новости».

Закон был утверждён без голосования в парламенте. Во время выступления Борн присутствующие депутаты криками пытались прервать её обращение. Перекрикивая присутствующих, Борн заявила, что эта реформа является необходимым «плодом компромисса», который удовлетворил законодателей из обеих палат парламента. Борн также лично взяла на себя ответственность за проведение реформы.

«Я готова взять на себя за него ответственность. Согласно статье 49.3 конституции правительство берет на себя ответственность за этот закон», – сказала она.

Позже президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве также подтвердила это решение.

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Ещё до принятия закон о повышении пенсионного возраста во Франции стал причиной для масштабных протестных акций по всей стране. После принятия закона у здания Нацсобрания также стали собираться недовольные люди. Сейчас район вокруг здания Национального собрания оцеплен полицией.

Ранее на митинг против пенсионный реформы вышло около 500 тысяч человек в Париже.

В мире,Видео,Элизабет Борн,
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