Китай обеспокоен затягиванием конфликта на Украине

Во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил обеспокоенность затягиванием ситуации на Украине. Об этом сообщает официальный сайт МИД Китая.

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Цинь Ган также добавил, что опасения Китая вызывает возможный выход ситуации из-под контроля. Он призвал все стороны конфликта сохранять спокойствие и сдержанность, а также как можно быстрее сесть за стол переговоров. По словам китайского дипломата, власти КНР надеется, что Украина и Россия «не закроют дверь для политического решения» и не оставят надежду на возобновление переговоров.

Он также подчеркнул, что Китай на протяжении всего украинского конфликта занимал справедливую позицию и пытался содействовать условиям для проведения мирных переговоров. По словам Цинь Гана, Пекин намерен и дальше добиваться прекращения огня и восстановления мира.