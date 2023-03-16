Китай обеспокоен затягиванием конфликта на Украине

Во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил обеспокоенность затягиванием ситуации на Украине. Об этом сообщает официальный сайт МИД Китая.
Цинь Ган также добавил, что опасения Китая вызывает возможный выход ситуации из-под контроля. Он призвал все стороны конфликта сохранять спокойствие и сдержанность, а также как можно быстрее сесть за стол переговоров. По словам китайского дипломата, власти КНР надеется, что Украина и Россия «не закроют дверь для политического решения» и не оставят надежду на возобновление переговоров.
Он также подчеркнул, что Китай на протяжении всего украинского конфликта занимал справедливую позицию и пытался содействовать условиям для проведения мирных переговоров. По словам Цинь Гана, Пекин намерен и дальше добиваться прекращения огня и восстановления мира.
Ранее в Китае выступили за сотрудничество с США.