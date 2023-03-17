Страны, которые не поддержали Украину, будут привлечены к ответственности после окончания конфликта. Об этом заявил в интервью «Би-би-си» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, выбор, сделанный каждым государством, будет «принят во внимание при построении будущих отношений».

«Если кто-то в мире думает, что то, как вела себя та или иная страна — или обращалась с Украиной в самый мрачный момент ее истории — не будет учитываться при построении будущих отношений, эти люди просто не знают, как работает дипломатия», — отметил он.

Он считает, что те страны мира, которые «неправильно вели себя в ходе этой войны и жестоко обращались с Украиной», должны понести ответственность за это.

«Война — это время, когда нужно сделать выбор. И каждый выбор записан», — добавил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал прошедшую 25 февраля в Берлине мирную демонстрацию. По его мнению, мирные демонстранты поддерживают позицию России в конфликте на Украине.