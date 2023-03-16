Сербия введет визы для части стран

Сербия планирует ввести визовый режим для ряда государств в рамках согласования своей визовой политики с визовой политикой Евросоюза . Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон.

"Президент особо отметил, что Сербия продолжает активно работать над согласованием своей визовой политики с ЕС, в этой области наряду с применением дополнительных мер планируется введение визового режима для тех стран, из которых регистрируется наибольшее число злоупотреблений", - говорится в сообщении пресс-службы президента по результатам встречи.

Ранее Вучич в ответ на требование Евросоюза синхронизировать визовый режим Сербии и ЕС пообещал сделать это до конца 2022 года, отметив, что республика находится в специфическом положении, потому что одновременно растет число сирийских, афганских и пакистанских беженцев, а также все больше людей приезжают из России и с Украины. По данным МВД Сербии, в 2022 году в страну въехали около 140 тыс. граждан из России и Украины.