В Молдавии одобрили переименование государственного языка

Молдавский парламент одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Об этом сообщает РИА Новости.

6 марта сторонники оппозиционного блока социалистов и коммунистов вышли на улицы Кишинева в знак протеста против переименования молдавского языка в румынский. Акция носила мирный характер, многие пришли на нее с различными плакатами. Один из участников протеста пришел к зданию суда с постером: «Молдаване говорят на молдавском языке».