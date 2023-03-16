В Молдавии одобрили переименование государственного языка

Молдавский парламент одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Об этом сообщает РИА Новости.
«Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю!» — заявил в ходе заседания спикер Игорь Гросу.
6 марта сторонники оппозиционного блока социалистов и коммунистов вышли на улицы Кишинева в знак протеста против переименования молдавского языка в румынский. Акция носила мирный характер, многие пришли на нее с различными плакатами. Один из участников протеста пришел к зданию суда с постером: «Молдаване говорят на молдавском языке».
До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем видеообращении, которое он разместил в своем Telegram-канале, заявил, что попытка переименовать государственный язык в республике является незаконной.