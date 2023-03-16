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1 час назад

Парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка в румынский

Газета.Ruиещё 2

Молдавский парламент одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Об этом сообщает РИА Новости.

В Молдавии одобрили переименование государственного языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю!» — заявил в ходе заседания спикер Игорь Гросу.

6 марта сторонники оппозиционного блока социалистов и коммунистов вышли на улицы Кишинева в знак протеста против переименования молдавского языка в румынский. Акция носила мирный характер, многие пришли на нее с различными плакатами. Один из участников протеста пришел к зданию суда с постером: «Молдаване говорят на молдавском языке».

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон в своем видеообращении, которое он разместил в своем Telegram-канале, заявил, что попытка переименовать государственный язык в республике является незаконной.

В мире,Игорь Гросу,Игорь Додон,
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