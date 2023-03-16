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1 час назад

В Великобритании сгорела гостиница для украинских беженцев

Елена Прошина

Пожар произошел в гостинице «Ангел», расположенной в Западном Суссексе. В отеле, которому было 400 лет, проживали украинские беженцы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.

В Великобритании сгорела гостиница для украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Возгорание началось примерно в час ночи в доме на Северной улице, а затем перекинулось на крышу соседнего отеля Angel Inn. Из здания были эвакуированы около 30 человек, в том числе несколько детей. Среди постояльцев были и украинские беженцы.

В результате ЧП пострадали четыре человека, им уже оказана помощь. На место происшествия выехали около 70 пожарных. В настоящее время выясняются причины возгорания.

Отель был построен еще в 17 веке, хотя в официальном списке исторической Англии само здание датируется 18 веком. Он был постоялым двором, который предоставлял еду и комнаты путешественникам, проезжающим через город. Здесь останавливались писатели Герберт Уэллс и Илер Беллок.

В мире,Герберт Уэллс,
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