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54 минуты назад

Собор Парижской Богоматери откроется для посетителей в декабре 2024 года

Вечерняя Москва

Собор Парижской Богоматери откроется для посетителей и богослужений в декабре 2024 года. Об этом Associated Press сообщил генерал Жан-Луи Жоржлен, ответственный за восстановление здания.

Названа дата открытия собора Парижской Богоматери
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, восстановлением Нотр-Дам-де-Пари ежедневно занимаются тысячи специалистов. Несмотря на это, завершить работы к летним Олимпийским играм не выйдет.

Генерал добавил, что установка шпиля начнется уже в этом году. При этом, по словам министра культуры Франции Римы Абдул-Малак, восстановительные работы продолжатся и в 2025 году.

— Возвращение шпиля в небо Парижа, на мой взгляд, станет символом того, что мы побеждаем в битве за Нотр-Дам, — рассказал Жоржлен в беседе с AP.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля 2019 года. Огонь обрушил шпиль собора и уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок.

Следствие установило, что возгорание произошло в районе шпиля. Спецслужбам удалось потушить огонь лишь на утро следующего дня. На реставрацию собора удалось собрать порядка 830 миллионов евро благодаря пожертвованиям.

При этом настоятель Нотр-Дам Патрик Шове отметил, что на восстановление сгоревшей части собора может понадобиться от 15 до 20 лет, а работы по воссозданию шпиля в его первоначальном виде завершатся в 2024 году.

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